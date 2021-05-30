В Киеве из-за ковида умерло 7 человек

В Киеве за минувшие сутки, 29 мая, зафиксировали 96 больных коронавирусом. Умерли 7 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели 49 женщин в возрасте от 20 до 87 лет и 44 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. А также одна девочка в возрасте два года и два мальчика 6 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 73 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2 450 человек. В целом коронавирус преодолели 166 038 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 36, в Соломенском - 15, в Святошинском и Голосеевском районах - по 10 случаев.

"Всего за период пандемии в городе 5 083 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 374", - сообщил Кличко.

Напомним, в субботу, 29 мая, в Украине зафиксировано 1 703 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 85 детей и 10 медработников. Летальных случаев - 84.