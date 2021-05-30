Киевляне празднуют сегодня День города

Жителей столицы поздравил президент Владимир Зеленский.

Киевляне празднуют сегодня День города

30 мая киевляне празднуют День города. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с этим праздником жителей украинской столицы.

"Киев - он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные истории улочки Подола и широкие проспекты спальных районов - завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает", - говорится в Телеграм-канале президента.

"Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!". С днем рождения, Киев!", - добавил он.

Формат проведения массовых мероприятий адаптирован к действующим карантинным требованиям. Всего в праздничной программе более 150 мероприятий, около 50 из них - спортивные соревнования и турниры, сообщили в Киевсовете.

В субботу, 29 мая, в 16:30 начался пятидесятый юбилейный Киевский международный кинофестиваль «Молодость», который пройдет в течение недели, до 6 июня, продемонстрирует до 200 кинокартин.

В воскресенье, 30 мая, в 08:00 начали парусную регату, посвященную Дню Киева - на Киевском речном вокзале возле причала № 6.

В 09:00 на Майдане Независимости стартовали участники традиционного 28-го спортивного благотворительного "Пробега под каштанами".

С 11:00 до 14:00 на территории заповедника "София Киевская" проведут Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы".

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