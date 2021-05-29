За сутки в Украине зафиксировано 3 096 случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 28 мая, в Украине зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 156.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 309 человек и выздоровели - 10 199.

За сутки протестированы: методом ПЦР - 25 401 человек, методом ИФА - 10 963 лица и экспресс-тестами - 21 020 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 199 769 человек, выздоровели 2 030 415 человек, летальных случаев - 50 388 и было проведено 10 156 756 ПЦР-тестирований.

Напомним, по среду, 27 мая, в Украине обнаружили 3 306 новых случаев коронавируса. Среди заболевших - 169 детей и 77 медработников.