В Черкасской области пиротехники обнаружили 192 артиллерийских снаряда

Также нашли минометную мину, гранаты и взрыватели.

В Черкасской области пиротехники обнаружили 223 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения во время обследования территории в Звенигородском районе, вблизи пгт Ерки, обнаружены и изъяты 223 взрывоопасных предмета времен 2-й мировой войны", - говорится в сообщении.

Среди них: 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, 1 минометная мина калибром 81 мм, 6 гранат, 3 взрывателя.

Фото: ГСЧС

Работы по обследованию территории продолжаются.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Печерском районе столицы.

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