На Волыни правоохранители обнаружили грузина, который входит в санкционный список СНБО

В Волынской области полицейские обнаружили гражданина Грузии, который включен в список санкций СНБО, утвержденный Указом Президента Украины.

Об этом сообщили в областной миграционной службе.

"Благодаря своему "авторитету", мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение "воровской кассы", поддерживал тесную связь с лицами-выходцами из Грузии, отбывающими наказание в местах лишения свободы", - говорится в сообщении .

Фото: facebook.com/udmslt

За период пребывания на территории Украины грузин заключил брак с украинкой и получил вид на жительство.

Иностранцу отменили документ на право пребывания на территории Украины и, в сопровождении сотрудников полиции, принудительно вернули на родину с последующим запретом въезда на территорию нашего государства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, которое обновляет список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, в частности, он был расширен "ворами в законе" и иностранцами, которые являются "криминальными авторитетами".