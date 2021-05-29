На Волыни правоохранители обнаружили грузина, который входит в санкционный список СНБО
Иностранца принудительно вернули на родину.
В Волынской области полицейские обнаружили гражданина Грузии, который включен в список санкций СНБО, утвержденный Указом Президента Украины.
Об этом сообщили в областной миграционной службе.
"Благодаря своему "авторитету", мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение "воровской кассы", поддерживал тесную связь с лицами-выходцами из Грузии, отбывающими наказание в местах лишения свободы", - говорится в сообщении .
За период пребывания на территории Украины грузин заключил брак с украинкой и получил вид на жительство.
Иностранцу отменили документ на право пребывания на территории Украины и, в сопровождении сотрудников полиции, принудительно вернули на родину с последующим запретом въезда на территорию нашего государства.
Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, которое обновляет список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, в частности, он был расширен "ворами в законе" и иностранцами, которые являются "криминальными авторитетами".