В Киеве обнаружили за сутки 377 больных коронавирусом

В больницы столицы госпитализировали 55 больных.

В Киеве за минувшие сутки, 28 мая, обнаружили 377 больных коронавирусом. Умерли 6 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели 136 женщин в возрасте от 19 до 93 лет и 223 мужчины в возрасте от 19 до 95 лет. А также 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 83, в Святошинском - 81 и в Голосеевском районе - 62 случая.

В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом, а также 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 680 человек. Всего коронавирус преодолели 163 588 жителей столицы.

"Всего за период пандемии в городе 5 076 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 278", - сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве на базе Международного выставочного центра начал работу Центр вакцинации против коронавируса.

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