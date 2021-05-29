Слава Каминская ответила на слова бывшей коллеги об их дружбе

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выпустила новый клип на песню "Слава Богу". Артистка представила в видеоработе все свои альтер-эго, а также дала интервью журналистам, затронув тему дружбы со своей бывшей коллегой Викторией Смеюхой.

“Слава Богу, я теперь свободна“: Каминская прокомментировала отношения с Викторией Смеюхой

Успешная украинская певица, которая недавно начала сольную карьеру, стала гостьей программы "Сніданок" на 1+1. Артистка рассказала о своем новом клипе, об одиночестве и отношениях с коллегами.

В ходе беседы журналист напомнил Славе Каминской о том, что в прошлый раз она говорила, что группе "НеАнгелы" пришел конец, и теперь время для чего-то нового. "И теперь ты пришла с новым", — отметил ведущий.

"Началось. Слава Богу, я теперь свободна", — отметила Слава Каминская.


Также звезде показали отрезок интервью с Викторией Смеюхой, где она лестно отзывается о своей бывшей напарнице по дуэту и называет настоящую причину распада группы. Девушки вместе работали 15 лет в коллективе "НеАнгелы" и ходили слухи, что у них натянутые отношения. В разговоре с журналистами экс-коллега Славы отметила, что они очень близки, что переживают и поддерживают друг друга.

"Мы не общались. Сейчас мы друг друга поддерживаем. Как-то так. В общем-то, 15 лет мы провели вместе. Мы друг у друга остались одни", — подчеркнула певица.

Также Слава не стала исключать возможность воссоединения группы в будущем. Певица объявила, что осенью планирует выпустить альбом, в котором будут собраны абсолютно разные песни: и забавные, как трек "Слава Богу", и что-то более романтичное. Каминская хочет попробовать себя во всем.


Напомним, Вика из “НеАнгелов“ выпустила первую сольную песню. Сегодня артистка также сообщила, что совсем скоро порадует фанатов новым клипом.


Анастасия Березовская, Тудей

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