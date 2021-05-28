В Ирпене из зала суда сбежал подозреваемый

Полиция объявила мужчину в розыск.

В Ирпене из зала суда сбежал подозреваемый
Архивне фото
Фото: npu.gov.ua

Сегодня, 28 мая, из зала Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый, уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители уже разыскивают беглеца в районах вокруг Киева. Сейчас в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области проводится специальная операция. На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.

"Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета и черные штаны. Если вы владеете информацией о месте нахождения данного гражданина, просим сообщать по телефону (04597) 613 35 или по спецлинии 102", - сообщили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в январе на Николаевщине рецидивист с 10 судимостями сбежал из исправительного центра на мопеде.

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