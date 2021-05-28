Почти половина иностранных студентов в украинских вузах получают медицинскую специальность

Всего в Украине обучаются более 76 тыс. иностранцев.

В украинских высших учебных заведениях учатся 76,5 тыс. иностранных студентов. Почти половина из них овладевает медицинскими специальностями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году их было 75 605)", - говорится в сообщении.

По стране происхождения и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидируют: Индия - 18 095 человек, Марокко - 8 832, Туркменистан - 5 322, Азербайджан - 4 628, Нигерия - 4 227, Китай - 4 055, Турция - 3 999, Египет - 3 048, Израиль - 2 107, Узбекистан - 1 585 человек.

Из всех иностранцев 68 908 человек находятся на основном обучении (90,02%). На языковой подготовке, соответственно, 4 936 (6,45%); на последипломном образовании - 1 719 (2,25%); в аспирантуре, докторантуре - 974 (1,27%). Еще 11 иностранцев (0,001%) обучаются по программам академической мобильности.

Самыми популярными вузами, где учатся иностранные студенты в Украине, являются: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, а также медицинские университеты в Харькове, Киеве , Одессе, Запорожье, Виннице, Днепре, Тернополе, Черновцах.

Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, наиболее популярны медицинские - почти 50%: общая медицина (36,81%), стоматология (6,46%), лечебное дело (4,02%), менеджмент (4,04%), фармация, промышленная фармация (4,00%). Также иностранцы учатся по специальностям: среднее образование (2,32%), право (2,01%), архитектура и строительство (1,72%), финансы, банковское дело и страхование (1,7%) и экономика (1,60 %).

Согласно проведенным ранее исследованиям Министерства образования и науки, 43,5% иностранных студентов выбрали высшие учебные заведения Украины из-за качества обучения.

Стоимость обучения была причиной выбора обучения в Украине для 40-60% респондентов. 35% опрошенных выбрали украинское образование из-за легкости признания диплома на родине, а 42% - из-за желания учиться в одной из европейских стран.