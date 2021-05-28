В Одессе полиция проводит обыски в учебных центрах для моряков, - СМИ

Следственные действия проводятся в рамках производства о вымогательстве денег за сертификаты и успешную сдачу экзамена.

В Одессе полиция проводит обыски в учебных центрах для моряков, - СМИ
Фото: dumskaya.net

В Одессе полицейские пришли с обысками в несколько частных учебных центров для моряков.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам очевидцев, полиция пришла с обысками в Черноморский тренировочный центр на улице Базарной, в офисы морских агентств на Большой Арнаутской, а также в помещения компании Marine Иnspector на площади Десятого Апреля.

По информации издания, обыски проводятся в рамках производства о вымогательстве денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Ранее, 18 мая, правоохранители проводили обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.

По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о труде на судах, осуществляющих заходы в закрытые Украиной порты Крымского полуострова для разгрузки и загрузки различного рода грузов, а также периодически проходят в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.

Следовательно, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированной полуострове.

"К тому же, указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом определения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении", - заявляют в прокуратуре.

Напомним, 18 мая также пришли с обысками в многоквартирный дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

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