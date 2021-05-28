Полиция задержала киевлянина, который стрелял в прохожих из окна

В Киеве спецназовцы задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

На спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил, что из квартиры на улице Васильковской слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, спецназовцы и врачи.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, владелец помещения, вероятно, навеселе, закрылся в квартире и начал стрелять из окна. Это услышали соседи, которые вызвали полицию.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а мужчина отказался выйти, мы приняли решение демонтировать дверь. Далее мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, а затем начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия", - рассказал Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Жителя Голосеевского района, 1991 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. С места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).