Дженнифер Энистон призналась, что крутила роман с коллегой по сериалу Друзья

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, сыгравшие на экране влюбленную пару, у которой были очень нестабильные отношения, оказывается, были влюблены друг в друга в реальной жизни. Актеры раскрыли правду о своем романе.

Дженнифер Энистон призналась, что у нее был роман с коллегой по сериалу “Друзья“

Вчера вышел долгожданный выпуск сериала "Друзья", в котором появились все шестеро главных актеров ситкома. Стало известно много интересных подробностей, включая и то, что Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин) и Дэвид Швиммер (Росс Геллер) на самом деле испытывали друг к другу романтические чувства.

Однако в тот период актриса находилась в отношениях. Сначала она встречалась с Тейтом Донованом, сыгравшим позже в сериале роль Джошуа, а после переключилась на Брэда Питта.

Дженнифер Энистон призналась, что у нее был роман с коллегой по сериалу “Друзья“

"В первом сезоне я был сильно влюблён в Джен. В какой-то момент мы оба были без ума друг от друга. Но расходились как в море корабли, потому что один из нас всё время оказывался несвободен. И мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали эту ситуацию и друг друга", — признался Дэвид Швиммер.

Это подтвердила Энистон, которая в то время очень переживала, что их первых поцелуй произойдет на экране. Так и произошло – сцена в кофейне.

"Мы просто перенаправляли все наши искренние чувства друг к другу в Росса и Рэйчел", — заявила актриса.

Наверное, именно поэтому чувства героев сериала выглядели такими реальными на экране.

Напомним, бывший муж Дженнифер Энистон рассказал об их отношениях: “Мы любим друг друга“.


Анастасия Березовская, Тудей

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