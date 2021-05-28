В Украине резко возросло количество детских самоубийств, - Денисова

За четыре месяца 2021-го зафиксировано 126 попыток и случаев суицида среди детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о резком росте числа детских самоубийств в Украине.

Об этом омбудсман написала в фейсбуке.

"По информации Национальной полиции, в 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, в то же время за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев!", - сказано в сообщении.

Среди причин и обстоятельств попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально, Денисова назвала ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг - издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

По данным уполномоченного по правам человека, последний подобный случай произошел 26 мая во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка.

Омбудсман направила по этому поводу акт реагирования Львовскому городскому голове с требованием полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности, предоставления ему медицинской и психологической помощи.

В связи с ростом количества попыток суицидов и самоубийств среди детей Денисова призвала центральные органы исполнительной власти - Минсоцполитики, Минобразования, Минздрав и Нацполицию - объединить свои усилия для предотвращения трагических случаев и раннего выявления семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Ранее всплеск попыток суицида среди украинских подростков констатировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, представители власти обращались к родителям с просьбой быть внимательнее к детям и следить, чтобы они не стали участниками групп в соцсетях, где на них психологически давят и заставляют причинять себе вред.