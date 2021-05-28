За сутки прививки от ковида получили более 16 тыс. украинцев

Полностью вакцинированы в Украине уже почти 117 тыс. человек.

В течение 27 мая в Украине 16 293 человека вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы (т.е. получили вторую дозу вакцины) - 9 410 человек.

По данным пресс-службы Минздрава, в течение суток работали 254 мобильных бригады и 1 485 пунктов вакцинации.

По состоянию на 28 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 999 074 человека, из них получили 1 дозу - 999 072 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 116 934 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 116 006 прививок.

Как сообщалось, завтра, 29 мая, на Львовщине откроют первый в Украине центр вакцинации, где смогут сделать прививку против COVID-19 граждане, которые зарегистрировались в приложении "Дия". Центр вакцинации создадут на базе стадиона "Арена Львов".

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