За сутки в Украине зафиксировали 3 509 новых случаев ковида

От осложнений заболевания умерли 183 человека.

За сутки в Украине зафиксировали 3 509 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 26 мая, в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев коронавируса. Заболели, в частности, 193 ребенка и 82 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 402 человека, выздоровели - 6 867. От осложнений умерли 183 человека. Протестированы за сутки 29 280 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 193 367 человек, выздоровели - 2 006 918. От осложнений заболевания умерли 50 067 граждан.

Всего было проведено 10 105 901 ПЦР-тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Фото: Минздрав

Также отмечается, что с начала кампании вакцинации в Украине было сделано всего 1 099 713 прививок.

Фото: МОЗ

Напомним, смертность от ковида в Украине вдвое меньше пиковой, но остается высокой. Об этом свидетельствуют данные исследования НАН.

21 апреля в НАН сообщили, что смертность от коронавируса находится в завершающей фазе плато, ее уменьшение ожидается в ближайшие дни.

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