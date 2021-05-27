В Киеве за сутки выявили 454 больных коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки выявили 454 больных коронавирусом. От осложнений умерли 11 пациентов.

Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"454 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 11 человек. Всего за период пандемии в городе 5 055 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 205 517", - сказал он.

Так, за минувшие сутки заболели 276 женщин в возрасте от 19 до 87 лет и 155 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также шесть девочек в возрасте от 11 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Госпитализировали 33 больных, а также 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3 196 человек. В общем коронавирус побороли 157 728 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 130, в Святошинском - 91 и в Голосеевском районе - 81 случай", - отметил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 3509 новых случаев ковида.