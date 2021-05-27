33-летнего иностранца, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на принудительное лечение

Его действия были квалифицированы как теракт.

33-летнего иностранца, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на принудительное лечение
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Шевченковский районный суд Киева отправил на принудительное лечение 33-летнего Сухроба Каримова, который в августе прошлого года угрожал взорвать банк в бизнес-центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что по результатам досудебного расследования и судебного рассмотрения установлен факт совершения указанным лицом общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

"Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось", - говорится в сообщении.

Таким образом, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Указанное ходатайство судом удовлетворено полностью.

Напомним, 3 августа в Киеве в милицию обратилась представительница АО "Универсал Банк", которая сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. Он попросил вызвать полицию.

Речь идет об отделении банка в бизнес-центре "Леонардо" (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 А).

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, которым оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения.

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