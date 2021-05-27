В Запорожье арестовали "вора в законе" по кличке Принц
Он не имеет гражданства, но постоянно проживает на территории Украины.
Орджоникидзевский районный суд Запорожья 26 мая арестовал грузина Паату Чхартишвили, который попал в санкционный список СНБО как "вор в законе" по кличке Принц.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Чхартишвили обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием.
В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток.
Чхартишвили не имеет гражданства, но постоянно проживает на территории Украины.
Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин ранее сообщал, что Принц контролирует криминальный мир Запорожской области.
По данным роSSийского издания "Прайм Крайм", Чхартишвили родился 1 октября 1970 года в Тбилиси и был "коронован" в 1990 году. В "нулевых" годах поселился в Украине, и был дважды осужден.