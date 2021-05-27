В Запорожье арестовали "вора в законе" по кличке Принц

Он не имеет гражданства, но постоянно проживает на территории Украины.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья 26 мая арестовал грузина Паату Чхартишвили, который попал в санкционный список СНБО как "вор в законе" по кличке Принц.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Фото: mvs.gov.ua

Чхартишвили обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием.

В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток.

Чхартишвили не имеет гражданства, но постоянно проживает на территории Украины.

Фото: mvs.gov.ua

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин ранее сообщал, что Принц контролирует криминальный мир Запорожской области.

По данным роSSийского издания "Прайм Крайм", Чхартишвили родился 1 октября 1970 года в Тбилиси и был "коронован" в 1990 году. В "нулевых" годах поселился в Украине, и был дважды осужден.

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