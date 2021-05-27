Позитив рассказал, какие у него отношения с бывшей женой после развода

Позитив и Аня Андрийчук расстались после 15 лет отношений. Влюбленные вместе прославились и завели много общих друзей. Певец дружит и работает с Потапом, а его бывшая жена – лучшая подруга Насти Каменских. А потому после развода экс-супругам пришлось учиться находиться в одной компании, но уже как два свободных человека.

Украинский певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, появился в эфире передачи 1+1, приготовив вместе с шеф-поваром и хореографом Владом Ямой блюда грузинской кухню. Пока шел процесс готовки, ведущая успела задать экс-участнику группы "Время и Стекло" пару личных вопросов.

Затронув тему эмоционального выгорания, журналистка поинтересовалась у Позитива, как он справляется с разводом, и как у них с бывшей женой получается после этого общаться в одной компании.

"У нас все было обоюдно и прекрасно. У нас такое же общение. Мы так же дружим, у нас миллион знакомых общих, и тут все хорошо. Тут я могу сказать, что у нас все прекрасно. Мы к этому были готовы, мы говорили об этом с ней", — ответил певец.

Алексей Завгородний и Аня Андрийчук начали встречаться еще в школе, 15 лет они встречались и 13 лет прожили в браке. Общих детей знаменитости так и не завели. О расставании пары длительное время ходили слухи. Впервые новости подтвердила Анна в одном из выпусков реалити-шоу Насти Каменских, которое они снимали в Мексике.

Напомним, Позитив признался, встречается ли с кем-то после развода.