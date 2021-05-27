Позитив рассказал, какие у него отношения с бывшей женой после развода

Позитив и Аня Андрийчук расстались после 15 лет отношений. Влюбленные вместе прославились и завели много общих друзей. Певец дружит и работает с Потапом, а его бывшая жена – лучшая подруга Насти Каменских. А потому после развода экс-супругам пришлось учиться находиться в одной компании, но уже как два свободных человека.

Позитив рассказал, как общается с экс-супругой в одной компании после развода

Украинский певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, появился в эфире передачи 1+1, приготовив вместе с шеф-поваром и хореографом Владом Ямой блюда грузинской кухню. Пока шел процесс готовки, ведущая успела задать экс-участнику группы "Время и Стекло" пару личных вопросов.

Затронув тему эмоционального выгорания, журналистка поинтересовалась у Позитива, как он справляется с разводом, и как у них с бывшей женой получается после этого общаться в одной компании.

"У нас все было обоюдно и прекрасно. У нас такое же общение. Мы так же дружим, у нас миллион знакомых общих, и тут все хорошо. Тут я могу сказать, что у нас все прекрасно. Мы к этому были готовы, мы говорили об этом с ней", — ответил певец.

Позитив рассказал, как общается с экс-супругой в одной компании после развода

Алексей Завгородний и Аня Андрийчук начали встречаться еще в школе, 15 лет они встречались и 13 лет прожили в браке. Общих детей знаменитости так и не завели. О расставании пары длительное время ходили слухи. Впервые новости подтвердила Анна в одном из выпусков реалити-шоу Насти Каменских, которое они снимали в Мексике.


Напомним, Позитив признался, встречается ли с кем-то после развода.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Умани милиция задержала стрелявшего в хасидовВ Умани милиция задержала стрелявшего в хасидов
Руководительницу благотворительного фонда, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полицииРуководительницу благотворительного фонда, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полиции
На Закарпатье задержали армянина из санкционного списка "воров в законе"На Закарпатье задержали армянина из санкционного списка "воров в законе"
На Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую частьНа Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть
Мужчине, который в Киеве ударил битой по голове водителя, объявили о подозренииМужчине, который в Киеве ударил битой по голове водителя, объявили о подозрении
Блок рекламы


Похожие новости
Даша Астафьева рассказала о пополнении в своей семьеДаша Астафьева рассказала о пополнении в своей семье
Надя Дорофеева призналась, как изменились ее отношения с Дантесом за 6 лет бракаНадя Дорофеева призналась, как изменились ее отношения с Дантесом за 6 лет брака
Бывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после разводаБывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после развода
В Киеве суд назначил наказание мужчине, который убил своего 6-летнего крестникаВ Киеве суд назначил наказание мужчине, который убил своего 6-летнего крестника
Андре Тан развелся с женой после девяти лет бракаАндре Тан развелся с женой после девяти лет брака
Позитив рассказал о личной жизни после разводаПозитив рассказал о личной жизни после развода
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – друзья актрисы рассказали о ее новых отношенияхДженнифер Лопес и Бен Аффлек – друзья актрисы рассказали о ее новых отношениях
Последняя область Украины выходит из "красной" зоныПоследняя область Украины выходит из "красной" зоны
Джордж Клуни рассказал, какое важное качество прививает своим 4-летним близнецамДжордж Клуни рассказал, какое важное качество прививает своим 4-летним близнецам
Последние новости
Подгружаем последние новости