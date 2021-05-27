Дженнифер Лопес и Бен Аффлек съехались и живут вместе на дорогой вилле

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на сегодняшнее время стали самой популярной парой в мире. За ними следят миллионы глаз, а парочка наотрез отказывается официально подтверждать, что у них роман. Журналисты узнали, что влюбленные арендовали роскошную виллу в Майами, показав фото любовного гнездышка актеров.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек живут в роскошном особняке: фото виллы

По информации зарубежной прессы известная американская певица и актер живут на арендованной вилле в Майами, стоимость которой составляет 18 миллионов долларов. С тех пор как парочка туда заселилась, их то и дело видят на балконе вместе.

В особняке 11 спален и 12 ванных комнат, светлая кухня и столовая. Несмотря на то, что в доме есть собственный тренажерный зал, влюбленные на днях наведались в один из местных спортзалов. Нужно это было, либо, чтобы привлечь к себе внимание, или же позаниматься с личным тренером.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек живут в роскошном особняке: фото виллы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек живут в роскошном особняке: фото виллы

Также на вилле есть бассейн, джакузи, гараж на три машины и гостевой домик, а какой вид открывается на залив.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек живут в роскошном особняке: фото виллы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек живут в роскошном особняке: фото виллы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали снова встречаться спустя 16 лет после того как расстались в 2004 году. В начале 00-х отношения звезд развивались очень стремительно, и они даже помолвились, но до свадьбы так и не дошло. Поклонники надеются, что спустя почти 20 лет влюбленные все же поженятся.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями на публике.


Анастасия Березовская, Тудей

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