В Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинации

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски".

После почти миллиона введенных доз вакцин от коронавируса зафиксировано 1436 сообщений об осложнениях вследствие прививки. Эта цифра составляет менее 1% от общего количества вакцинаций.

Такие результаты содержит еженедельный мониторинг безопасности вакцин против Covid-19, обнародованный Государственным экспертным центром Министерства здравоохранения Украины.

Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) по каждой из вакцин пока выглядит так:

0,22% после вакцины Covishield;

0,049% после вакцины CoronaVac;

0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer)

0,083% после вакцины AstraZeneca.

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Кроме того, в Украину прибыла первая партия вакцины от ковида производителя Pfizer, приобретенная за государственные средства.