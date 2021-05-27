В Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинации
"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски".
После почти миллиона введенных доз вакцин от коронавируса зафиксировано 1436 сообщений об осложнениях вследствие прививки. Эта цифра составляет менее 1% от общего количества вакцинаций.
Такие результаты содержит еженедельный мониторинг безопасности вакцин против Covid-19, обнародованный Государственным экспертным центром Министерства здравоохранения Украины.
Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) по каждой из вакцин пока выглядит так:
- 0,22% после вакцины Covishield;
- 0,049% после вакцины CoronaVac;
- 0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer)
- 0,083% после вакцины AstraZeneca.
"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.
Кроме того, в Украину прибыла первая партия вакцины от ковида производителя Pfizer, приобретенная за государственные средства.