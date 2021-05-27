В Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинации

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски".

В Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинации
Фото: kyivcity.gov.ua

После почти миллиона введенных доз вакцин от коронавируса зафиксировано 1436 сообщений об осложнениях вследствие прививки. Эта цифра составляет менее 1% от общего количества вакцинаций.

Такие результаты содержит еженедельный мониторинг безопасности вакцин против Covid-19, обнародованный Государственным экспертным центром Министерства здравоохранения Украины.

Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) по каждой из вакцин пока выглядит так:

  • 0,22% после вакцины Covishield;
  • 0,049% после вакцины CoronaVac;
  • 0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer)
  • 0,083% после вакцины AstraZeneca.

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Кроме того, в Украину прибыла первая партия вакцины от ковида производителя Pfizer, приобретенная за государственные средства.

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