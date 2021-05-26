На Николаевщине депутату объявили подозрение из-за стрельбы

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Депутату Баштанского районного совета на Николаевщине 25 мая вручено письменное уведомление о подозрении из-за ранения человека из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, подозрение вручено по фактам покушения на убийство, ношение и хранение оружия без соответствующего разрешения и незаконной переделки огнестрельного оружия.

Ранее, 13 мая, в поле возле села Новоингулка между двумя группами граждан произошел вооруженный конфликт, в результате которого ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта.

"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая на Львовщине полицейские задержали злоумышленника, стрелявшего в милиционера и двух лесничих.