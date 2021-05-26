Украинский фильм "Стоп-земля" получил Хрустального медведя Берлинале

9-го и 10-го июня фильм покажут в кинотеатрах Берлина.

Украинский фильм
Фото: facebook.com/stop.zemlia

Полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" получил награду за Лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинского института".

"Это одна из самых весомых наград фестиваля, и первая для украинского фильма в этой категории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9-го и 10-го июня, фильм покажут в кинотеатрах Берлина в рамках второй части фестиваля.

Напомним, в этом году Берлинский кинофестиваль состоялся в марте в онлайн-формате исключительно для специалистов киноиндустрии, а показы для для широкой публики перенесли на июнь 2021 года.

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