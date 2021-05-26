Смертность от ковида в Украине вдвое меньше пиковой, но остается высокой, - НАН

В Академии наук считают, что сокращение числа новых летальных случаев может быть еще более стремительным, чем это следует из темпов обнародования данных.

В Украине смертность от коронавируса снизилась более чем вдвое по сравнению с пиком, который был в начале апреля 2021 года. Впрочем, она все еще остается высокой, говорится в отчете Национальной академии наук Украины.

В НАН отмечают, что число новых случаев заболевания также снижается на фоне сокращения объемов тестирования. Но снизилась и позитивность образцов - до 13,5% за последнюю неделю против 15,4% неделю назад.

"Сокращение числа новых летальных случаев может быть еще более стремительным, чем это следует из темпов обнародования данных", - говорится в отчете.

В то же время возросла наблюдаемая летальность на фоне повышения доли больных пожилого возраста.

"Ее величина за неделю w15 составляла 2,8%, а за недели w16-w18 - 2,9%, хотя данные за неделю w18, завершившуюся 9 мая 2021 года, следует считать существенно неполными. На рис.7, где применено сглаженное 7-дневное взвешивание, заметен даже локальный рост существенно выше 3%, что может быть началом новой тенденции. Но, поскольку речь идет о данных, не скорректированных на возрастную структуру больных, то это не обязательно дает основания для беспокойства", - отметили в НАН.

Временным фактором, который мог привести к росту наблюдаемой летальности, является сокращенная рабочая неделя, за время которой больных могли фиксировать менее приоритетно.

За последние сутки в Украине от последствий ковида умерло 208 человек.

Напомним, 21 апреля в НАН сообщили, что смертность от коронавируса находится в завершающей фазе плато, ее уменьшение ожидается в ближайшие дни.