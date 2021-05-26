Оля Полякова впервые призналась, что ее домогался учитель в школе

Тема сексуального насилия и домогательств стала проблемой номер один во всем мире. Оля Полякова также подняла эту тему, признавшись, что на себе испытала подобный опыт. К счастью для артистки, отделалась она легким испугом.

После того как украинская певица Оля Полякова рассказала, что известный композитор Константин Меладзе предлагал ей карьеру за интим, артистка решила еще шире развить эту тему. В беседе с экспертом "Королева ночи" призналась, что впервые столкнулась с проблемой сексуального домогательства еще в школьные годы.

Артистка рассказала, что к ней приставал учитель физкультуры. Однако его действия девушка тогда не расценивала как домогательства. Она думала, что все, что он делал, ей только показалось. Однако с подобным в современном мире может столкнуться любая.

"Пощупал учитель физкультуры, и думаешь: "Он пощупал меня, или это мне показалось? Наверное, показалось". А затем на следующем уроке он подсаживает тебя, и как-то пальцем лезет тебе не туда. И ты снова думаешь: "Нет, показалось, ну не может же такого быть, это же взрослый. Я себе придумала", — отметила в разговоре с экспертом Оля Полякова.

К счастью мама девочки работала врачом, и она смогла получить справку, которая освобождала ее от занятий физкультурой. Урок Ольга не посещала в течение года и никому не рассказывала о том, что с ней делал учитель.

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Напомним, дочь Оли Поляковой показала архивное фото до кардинальной смены имиджа.