Оля Полякова впервые призналась, что ее домогался учитель в школе

Тема сексуального насилия и домогательств стала проблемой номер один во всем мире. Оля Полякова также подняла эту тему, признавшись, что на себе испытала подобный опыт. К счастью для артистки, отделалась она легким испугом.

Оля Полякова рассказала о насилии, которое пережила в школьные годы

После того как украинская певица Оля Полякова рассказала, что известный композитор Константин Меладзе предлагал ей карьеру за интим, артистка решила еще шире развить эту тему. В беседе с экспертом "Королева ночи" призналась, что впервые столкнулась с проблемой сексуального домогательства еще в школьные годы.

Артистка рассказала, что к ней приставал учитель физкультуры. Однако его действия девушка тогда не расценивала как домогательства. Она думала, что все, что он делал, ей только показалось. Однако с подобным в современном мире может столкнуться любая.

"Пощупал учитель физкультуры, и думаешь: "Он пощупал меня, или это мне показалось? Наверное, показалось". А затем на следующем уроке он подсаживает тебя, и как-то пальцем лезет тебе не туда. И ты снова думаешь: "Нет, показалось, ну не может же такого быть, это же взрослый. Я себе придумала", — отметила в разговоре с экспертом Оля Полякова.

К счастью мама девочки работала врачом, и она смогла получить справку, которая освобождала ее от занятий физкультурой. Урок Ольга не посещала в течение года и никому не рассказывала о том, что с ней делал учитель.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, дочь Оли Поляковой показала архивное фото до кардинальной смены имиджа.


Анастасия Березовская, Тудей

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