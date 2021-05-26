Полную вакцинацию от ковида получили более 97 тысяч украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 987 193 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 97 391 человек. Всего было сделано 1 084 582 прививки, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Во вторник, 25 мая, в Украине 16 387 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 5221 человек, полностью иммунизированы - 11 166 человек.

В течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

По состоянию на 26 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.