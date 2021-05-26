Полную вакцинацию от ковида получили более 97 тысяч украинцев
В список ожидания записались 590 133 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 987 193 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 97 391 человек. Всего было сделано 1 084 582 прививки, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
Во вторник, 25 мая, в Украине 16 387 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 5221 человек, полностью иммунизированы - 11 166 человек.
В течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
По состоянию на 26 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.
Вчера в Минздраве сообщили, что 26 мая в Украину прибудет первая партия вакцин против коронавируса производителя Pfizer-BioNTech, приобретенная за счет государственного бюджета, а не полученная по программе COVAX. Вакцины доставят в Международный аэропорт Киев имени Сикорского.