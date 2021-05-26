В Киеве 27-летний мужчина бросил в троллейбус "коктейль Молотова" (обновлено)

Травмы и ожоги получила пассажирка, ее госпитализировали.

Сегодня в Киеве на улице Теодора Драйзера прохожий бросил бутылку с подожженной легковоспламеняющейся жидкостью в троллейбус. В результате травмы и ожоги получила женщина - пассажирка.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

К настоящему моменту правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника.

Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку. Они быстро задержали мужчину, который бежал с места происшествия.

Предварительно, задержанный 27-летний мужчина подтвердил свою причастность к произошедшему, но объяснить свой поступок не смог.

В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Женщину доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Обновлено. Действия мужчины квалифицированы как покушение на убийство двух и более людей и умышленный поджог. Решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрания меры пресечения, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Многочисленных жертв среди пассажиров удалось избежать благодаря профессиональным и быстрым действиям водителя троллейбуса, который мгновенно открыл дверь, дав пассажирам возможность для эвакуации, и принял меры по пожаротушению. Правонарушитель был задержан на месте. Им оказался местный житель, 1993 года рождения. Мотив преступления устанавливается", - написала она в фейсбуке.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Напомним, сегодня профсоюзы транспортников провели под Киевсоветом митинг и призвали депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен.