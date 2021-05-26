Нацполиция отчиталась о выполнении санкций СНБО против "криминальных авторитетов"

Десятерых принудительно вернули в страны их происхождения, 27-ми отменены разрешительные документы на проживание в Украине.

Уже 27-ми представителям криминалитета из списка санкций СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине, десятерых принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в различных регионах Украины", - говорится в сообщении.

В перечне 17-ти "авторитетов", которым отменили виды на жительство и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они являются подозреваемыми в уголовных процессах, большинство из них находится в местах лишения свободы.

"Каждый из них будет отвечать за свои «дела» и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и т.д.", - заявляют в Нацполиции .

Там добавляют, что работа по противодействию распространения преступного влияния криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО продолжается.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев. СНБО принял решение 14 мая.

Среди подсанкционных лиц - "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник. Санкции введены бессрочно.