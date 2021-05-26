Умер мужчина, который первым в мире получил прививку от коронавируса

Умер британец Уильям Шекспир, который стал первым мужчиной в мире, который получил прививку от коронавируса.

Он получил прививку Pfizer-BioNTech в декабре в Университетской клинике Coventry, передает ВВС.

Перед ним прививку получила первая женщина Маргарет Кенан, которой на тот момент было 90 лет.

Уильяму Шекспиру был 81 год, и его смерть не связана с вакцинами. В госпитале заявили, что господин Шекспир умер от инсульта.

Напомним, Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Прививать британцев начали в прошлом году 8 декабря. Сейчас в Британии полностью вакцинированы почти 23 млн, или более 34% населения.