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2021-05-26
Умер мужчина, который первым в мире получил прививку от коронавируса
81-летний британец Уильям Шекспир умер от инсульта.
Фото: ВВС
Умер британец Уильям Шекспир, который стал первым мужчиной в мире, который получил прививку от коронавируса.
Он получил прививку Pfizer-BioNTech в декабре в Университетской клинике Coventry, передает ВВС.
Перед ним прививку получила первая женщина Маргарет Кенан, которой на тот момент было 90 лет.
Уильяму Шекспиру был 81 год, и его смерть не связана с вакцинами. В госпитале заявили, что господин Шекспир умер от инсульта.
Напомним, Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Прививать британцев начали в прошлом году 8 декабря. Сейчас в Британии полностью вакцинированы почти 23 млн, или более 34% населения.