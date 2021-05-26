Даша Астафьева рассказала о пополнении в своей семье

Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Семья звезды расширилась, так как она приняла еще одного питомца. Эпатажная певица очень любит собак и предпочитает спасать животных из приютов.

В личном аккаунте солистка группы NikitA опубликовала фотографию. В кадре Даша Астафьева предстала в красивом закрытом сером платье с длинными рукавами. На руках она держит очаровательную малышку – своего нового питомца по кличке Эллис.

"В нашем войске прибыло. Я не знаю слов песни из мультфильма "Король Лев", но представьте, что сейчас звучит та, когда обезьяна держит маленького Симбу на руках и показывает всем жителям долины. Знакомьтесь, это Эллис, наша новая любимая лисичка", — отметила в публикации артистка.

Питомца звезда взяла из никопольского приюта. Даша Астафьева подчеркнула, что не хочет рассказывать, сколько бед и ужасов натерпелась Эллис, она просто рада, что с ней все хорошо, и животное нашло дом. Также артистка обратилась к поклонникам, призывая их делать добрые дела и брать животных из приютов.

"Малышка приехала к нам из родных краев. Землячка! Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом", - заключила исполнительница.

На втором фото Даша Астафьева показала весь свой собачий выводок: сиба-ину по кличке Чичико и по кличку Луна.

Напомним, MamaRika впервые станет матерью. Певица показала очаровательное фото с округлившимся животом.