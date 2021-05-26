Мужчине, который в Киеве ударил битой по голове водителя, объявили о подозрении

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении мужчине, который устроил дорожный конфликт на улице Здолбуновской.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"ЧП произошло в Дарницком районе столицы. Водитель автомобиля "Фольксваген" остановился перед водителем автомобиля "Форд", вышел из авто и битой нанес удар по голове оппонента, а также повредил его легковой автомобиль. Затем злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.

Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 31-летний уроженец Херсонской области.

Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителю меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Вчера заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения по подозрению в нападении на авто и избиении людей. Геращенко обнародовал видео с регистратора пострадавших, а также фото злоумышленника.

25 мая потерпевшая сторона в фейсбуке сообщила, что с ней сконтактировался Евгений Манесенко. Мужчина признал свою вину, попросил прощения и компенсировал материальный ущерб.

По словам виновника инцидента, он готов отвечать согласно законодательству.

В то же время Роман Романюта в фейсбуке написал, что "плавает в лучах славы" из-за событий, участником которых он не был.

Романюта уточнил, что со времени инцидента никто из полиции с ним не контактировал. Мужчина порекомендовал Геращенко тщательно изучать видео, прежде чем обвинять кого-то.

Мужчина также отметил, что в качестве извинения для него будет достаточно редактирования сообщения, в частности, указания правильных данных по имени нападавшего.

"Если на видео не господин Романюта, а очень похожий на него человек, которому он дал в пользование свой автомобиль, то чем быстрее он об этом сообщит органы полиции, тем будет лучше для установления истины по делу и привлечения виновного к ответственности", - добавил после этого к своему сообщению Антон Геращенко.