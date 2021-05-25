В Харькове произошел пожар на заводе "Коммунар"

Из огня спасли одного человека.

Во вторник, 25 мая, случился пожар на четвертом этаже пятиэтажного производственного здания на территории ГП "Коммунар" в Харькове.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Как информирует пресс-служба областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 16:47.

Площадь пожара составляет более 150 кв. м. Горят ткани в рулонах.

В 18:15 пожар был локализован.

На месте происшествия работает восемь автоцистерн, три автолестницы, четыре вспомогательные единицы техники и 60 человек личного состава ГСЧС.

"Спасен один человек", - говорится в сообщении.