На Херсонщине пронесся торнадо, люди не пострадали

В селе Ушкалка на Херсонщине 24 мая пронесся торнадо. Преодолевать его последствия местным жителям помогают правоохранители, информирует пресс-служба областной полиции.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

"В с.Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины накануне пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

На помощь местным жителям прибыли сотрудники сектора превентивной полицейской деятельности №1 (пгт Верхний Рогачик).

Сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды. Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.