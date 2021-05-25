Руслана Писанка показала роскошный особняк под Киевом

Руслана Писанка давно пропала с экранов телевизоров, не считая ее появления на шоу "Зважені та щасливі". Впервые ведущая пригласила журналистов в свой загородный дом под Киевом, чтобы показать, в каких условиях она живет вместе со своим мужем.

Руслана Писанка впервые показала свой загородный дом

Двухэтажный дом выполнен в сдержанном стиле, окружен дорожками из плитки, а также живой изгородью и высокими деревьями. На втором этаже есть небольшой балкончик, а комната на первом этаже очень светлая благодаря окнам на всю стену.

Особняк звезде помог достроить ее муж Игорь Исаков. Когда влюбленные познакомились в 2009 году, Руслана едва сводила концы с концами и жила на деньги родителей, которые получали пенсию. Поженились они на территории нынешнего дома, который все еще находился в процессе стройки. Сейчас у Писанки есть небольшой огородик, где у нее растут овощи и фруктовые деревья. Урожай звезда использует для приготовления блюд для любимого мужа.

Руслана Писанка впервые показала свой загородный дом

Интересно то, что с Игорем ведущая познакомилась в Интернете. После череды неудачных свиданий, звезда уже хотела бросить это дело и удалить свою страницу, но ей написал он – мужчина, с которым она связала свою дальнейшую жизнь. Спустя чуть более года отношений Руслана Писанка получила предложение руки и сердца.

По началу, признается ведущая, ей было очень тяжело решать все вопросы вместе, так как большую часть своей жизни она старалась принимать решения самостоятельно.

Общих детей у пары нет, но это не мешает им в личной жизни. Руслана довольствуется тем, что общается с сыном Игоря от первого брака, с которым у нее сложились хорошие отношения.


Напомним, Настя Каменских показала застекленную террасу и задний двор своего с Потапом загородного дома под Киевом.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В двух индийских штатах объявили эпидемию "черной плесени"В двух индийских штатах объявили эпидемию "черной плесени"
Руководительницу благотворительного фонда, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полицииРуководительницу благотворительного фонда, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полиции
В Умани милиция задержала стрелявшего в хасидовВ Умани милиция задержала стрелявшего в хасидов
На Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую частьНа Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть
В Украине 5 165 новых случаев COVID-19, умерли 203 больныхВ Украине 5 165 новых случаев COVID-19, умерли 203 больных
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве прошел митинг против уничтожения старинного особняка БарбанаВ Киеве прошел митинг против уничтожения старинного особняка Барбана
Адель в честь 33-летия показала редкие свои фотографииАдель в честь 33-летия показала редкие свои фотографии
Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенкаАнастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
Alyona Alyona показала фото в одних только трусахAlyona Alyona показала фото в одних только трусах
Руслана рассказала о своем состоянии после прививки от коронавирусаРуслана рассказала о своем состоянии после прививки от коронавируса
Надя Дорофеева показала тизер нового клипаНадя Дорофеева показала тизер нового клипа
Тина Кароль показала, как прямо на ней создают платьеТина Кароль показала, как прямо на ней создают платье
Ольга Сумская показала себя без макияжаОльга Сумская показала себя без макияжа
Оля Полякова показала, как обвалился потолок в ее квартиреОля Полякова показала, как обвалился потолок в ее квартире
Последние новости
Подгружаем последние новости