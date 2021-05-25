Руслана Писанка показала роскошный особняк под Киевом

Руслана Писанка давно пропала с экранов телевизоров, не считая ее появления на шоу "Зважені та щасливі". Впервые ведущая пригласила журналистов в свой загородный дом под Киевом , чтобы показать, в каких условиях она живет вместе со своим мужем.

Двухэтажный дом выполнен в сдержанном стиле, окружен дорожками из плитки, а также живой изгородью и высокими деревьями. На втором этаже есть небольшой балкончик, а комната на первом этаже очень светлая благодаря окнам на всю стену.

Особняк звезде помог достроить ее муж Игорь Исаков. Когда влюбленные познакомились в 2009 году, Руслана едва сводила концы с концами и жила на деньги родителей, которые получали пенсию. Поженились они на территории нынешнего дома, который все еще находился в процессе стройки. Сейчас у Писанки есть небольшой огородик, где у нее растут овощи и фруктовые деревья. Урожай звезда использует для приготовления блюд для любимого мужа.

Интересно то, что с Игорем ведущая познакомилась в Интернете. После череды неудачных свиданий, звезда уже хотела бросить это дело и удалить свою страницу, но ей написал он – мужчина, с которым она связала свою дальнейшую жизнь. Спустя чуть более года отношений Руслана Писанка получила предложение руки и сердца.

По началу, признается ведущая, ей было очень тяжело решать все вопросы вместе, так как большую часть своей жизни она старалась принимать решения самостоятельно.

Общих детей у пары нет, но это не мешает им в личной жизни. Руслана довольствуется тем, что общается с сыном Игоря от первого брака, с которым у нее сложились хорошие отношения.

Киевом

Напомним, Настя Каменских показала застекленную террасу и задний двор своего с Потапом загородного дома под