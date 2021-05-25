В Киеве прошел митинг против уничтожения старинного особняка Барбана

По словам протестующих, здание планируют снести, а на его месте построить многоэтажку.

Фото: Макс Требухов

В Киеве состоялась акция протеста из-за застройки на территории особняка Барбана XIX века, расположенного на ул. Обсерваторной, 6 (Шевченковский район) в 350 метрах от Львовской площади.

Фото: Макс Требухов

По словам митингующих, здание планируют снести, а на его месте построить многоэтажку. Организаторы акции также утверждают, что без разрешительных документов от Минкультуры и "Киевзеленстроя" на этой территории уничтожают вековые деревья. Об этом говорится на странице "Митинг в защиту старинного дома на Обсерваторной" в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Продолжают заниматься самоуправством, несмотря на предписания Департамента охраны культурного наследия и Департамента городского благоустройства КГГА. Полиций бездействует. Наши заявления о конкретных нарушениях не внесли даже в ЕРДР", - утверждают организаторы.

На странице "Мапа Реновації" в Facebook указано, что три недели назад усадьбу Барбана завесили зеленым строительным сукном. Жители микрорайона считают, что новое строительство может повредить окружающим жилым домам.

Фото: Макс Требухов

"Оно уничтожит археологический слой XI-XIII вв. (на месте усадьбы ранее находился один из районов древнерусского Киева под названием «Копырев конец»)", - отметили активисты.

Усадьба Барбана (титулярного советника) была возведена в конце позапрошлого века. Это одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой.

"Карта реновации" пишет, что в 2015 году Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований предлагал внести этот дом в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. В обосновании отмечали: "Редкий образец 1-этажного усадебного дома. Украшен изысканным неоклассическим декором - русты, наличники, сложный карниз. Ценный памятник культурного наследия города Киева". По состоянию на 2021 год охранного статуса у усадьбы нет. Ее владельцем значится ООО "Информационная группа Агентство Столичных Сообщений".

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