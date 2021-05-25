Мальта первой в ЕС заявила о достижении коллективного иммунитета от коронавируса

Около 70% взрослого населения уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Мальта стала первым государством Европейского Союза, где появился коллективный иммунитет к коронавирусу.

Об этом заявило Министерство здравоохранения Мальты, передает DW.

По данным ведомства по состоянию на вторник, 25 мая, около 70% взрослого населения уже получило по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19. 42% населения от 16 лет привились дважды. Среди людей в возрасте от 60 лет доля вакцинированных достигает 95%.

Сообщается, что в случае снижения числа заражений коронавирусом с 1 июля правительство ослабит требование ношения защитных масок. Тогда как обязанность находиться в защитной маске на пляжах Мальты отменяют уже со следующей недели.

С 24 мая власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи (ранее они должны были закрываться в 17:00).

Всего с начала пандемии на Мальте, население которой составляет около 500 тысяч человек, выявлено 30,5 тыс. случаев COVID-19.