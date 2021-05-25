Мужчину, который нападал на женщин в туалетах ТРЦ, приговорили к трем годам лишения свободы

Обвиняемый настаивал в суде, что совершал такие действия "в шутку".

?Мужчину, который нападал на женщин в туалетах ТРЦ, приговорили к трем годам лишения свободы
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Оболонский районный суд города Киева приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который совершал сексуальное насилие в женских уборных торговых центров.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инциденты произошли 3 марта и 31 марта 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони. Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера.

В июне 2019 года по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в суд. Рассмотрение разбирательства проводилось в закрытом судебном заседании для предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний.

Обвиняемый свою вину не признал и несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал указанные действия "в шутку".

Однако суд признал доказательства надлежащими и допустимыми и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального ущерба на сумму 30 тыс. грн каждой.

Напомним, в течение 2019 года в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних.

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