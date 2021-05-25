Ольга Цибульская обвинила экс-жену DZIDZIO в хайпе

Ольга Цибульская и бывшая жена DZIDZIO все никак не успокоятся. Женщины продолжают кидать камни друг другу в огород. Ведущая отреагировала на обвинения Ярославы Хомы насчет того, что она якобы заигрывала с ее мужем.

Ольга Цибульская дала важный совет бывшей жене DZIDZIO

Известная украинская ведущая и экс-участница проекта "Фабрика звезд" дала интервью программе ЖВЛ. По ее словам, певица SLAVIA, она же Ярослава Хома, и она же бывшая жена DZIDZIO продолжает говорить о своем разводе с мужем, упоминая имя Ольги Цибульской. По словам радио- и телеведущей, делает это женщина ради собственного пиара.

Дело в том, что развод DZIDZIO и SLAVIA состоялся на фоне того, что Ярослава начала сольную карьеру. Она отметила, что певец, который уже добился больших результатов в шоу-бизнесе, просто-напросто ее не поддержал. Именно поэтому и завершились их отношения, так как она хотела развиваться как артистка.

Ольга Цибульская уверена, что Ярослава Хома продолжает упоминать о ней в темах о разводе с мужем, потому что пытается привлечь внимание к своему новому сольному клипу.

Ольга Цибульская дала важный совет бывшей жене DZIDZIO

"Почему активно упоминается мое имя? Потому что SLAVIA выпустила сольный клип и хорошо понимает, что просто обратить внимание на новоиспеченную артистку сложно", — заявила Ольга Цибульская.

Также артистка пожелала бывшей жене DZIDZIO найти мужчину, которому бы она смогла доверять, и тогда все у нее будет хорошо.

Ярослава Хома не единожды отмечала, что между ее бывшим мужем и Ольгой Цибульской что-то есть. Она также упомянула о сотрудничество двух артистов, а именно совместно снятых двух клипах, в которых звезды сыграли влюбленных. А после того, как появились слухи об их романе, парочка еще и не стала этого отрицать.

Ольга Цибульская дала важный совет бывшей жене DZIDZIO

После того как Цибульская показала миру лицо своего сына, многие стали говорить, что он уж очень похож на DZIDZIO. Комментируя эти слухи, SLAVIA отметила, что ей обидно за мужа Ольги. Ведь сын его, а все говорят, что похож он на другого.

Напомним, Ольга Цибульская прокомментировала свои отношения с DZIDZIO и слухи о том, что она родила сына от певца.


Анастасия Березовская, Тудей

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