За сутки в Украине обнаружили 2 608 новых случаев ковида, выздоровели 17 504 человека

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 608 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 854 человека. 249 пациентов умерли от осложнений. Выздоровели 17 504 человека.

Методом ПЦР за сутки протестированы 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 186 463 человека; выздоровели - 1 975 064. От осложнений заболевания умерли 49 685 человек. Всего было проведено 10 045 897 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, в Офисе президента ранее отметили, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом, девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.