Виктория Смеюха открыла правду на распад группы НеАнгелы

Виктория Смеюха и Слава Каминская работали вместе в течение 15 лет в группе "НеАнгелы". В этом году фанаты узнали неутешительные новости – коллектив распался. Оказывается, никто из девушек не был готов к такому повороту событий и не стремился к сольной карьере.

В интервью программе "Звездный путь" Вика из "НеАнгелов" рассказала, что новость о распаде группы стала неожиданностью и для нее самой. Оказывается, ее и Славу вызвал к себе в офис их продюсер Юрий Никитин, сообщив о своем решении. Артистка отметила, что люди не должны думать, что кто-то из коллектива хотел выделиться, и поэтому завершилось их многолетнее сотрудничество.

"Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. И в тот день, когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил нас перед фактом, ни я, ни Слава не были готовы", — отметила Виктория Смеюха, добавив, что пребывала в культурном шоке в течение некоторого времени.

Участницы группы "НеАнгелы" все время созванивались после громкого известия, чтобы узнать, все ли в порядке. Слава Каминская пришла в себя быстро, почти сразу же объявив о начале сольной карьере. Виктории же понадобилось чуть больше времени. Певица признается, что оказалась в стрессовом состоянии, которое никогда в жизни не испытывала.

"Я не обижена, я очень благодарна Юре за все, что было сделано для нас. Потому что я очень много приобрела опыта. Он дал возможность нам почувствовать себя в ответе за свою жизнь", — говорит звезда, выступившая недавно под псевдонимом VICTORIA.

Исполнительница представила публике свою новую песню, подаренную ей известной украинской певицей Ириной Билык, которая ее очень поддержала в становлении сольной карьеры. А Андрей Данилко помог Смеюхе подобрать подходящий псевдоним.

Напомним, Слава Каминская кардинально сменила имидж и похвасталась яркой прической. Звезда анонсировала выход новой композиции.