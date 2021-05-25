Виктория Смеюха открыла правду на распад группы НеАнгелы

Виктория Смеюха и Слава Каминская работали вместе в течение 15 лет в группе "НеАнгелы". В этом году фанаты узнали неутешительные новости – коллектив распался. Оказывается, никто из девушек не был готов к такому повороту событий и не стремился к сольной карьере.

Виктория Смеюха рассказала, почему на самом деле распалась группа “НеАнгелы“

В интервью программе "Звездный путь" Вика из "НеАнгелов" рассказала, что новость о распаде группы стала неожиданностью и для нее самой. Оказывается, ее и Славу вызвал к себе в офис их продюсер Юрий Никитин, сообщив о своем решении. Артистка отметила, что люди не должны думать, что кто-то из коллектива хотел выделиться, и поэтому завершилось их многолетнее сотрудничество.

"Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. И в тот день, когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил нас перед фактом, ни я, ни Слава не были готовы", — отметила Виктория Смеюха, добавив, что пребывала в культурном шоке в течение некоторого времени.

Виктория Смеюха рассказала, почему на самом деле распалась группа “НеАнгелы“

Участницы группы "НеАнгелы" все время созванивались после громкого известия, чтобы узнать, все ли в порядке. Слава Каминская пришла в себя быстро, почти сразу же объявив о начале сольной карьере. Виктории же понадобилось чуть больше времени. Певица признается, что оказалась в стрессовом состоянии, которое никогда в жизни не испытывала.

"Я не обижена, я очень благодарна Юре за все, что было сделано для нас. Потому что я очень много приобрела опыта. Он дал возможность нам почувствовать себя в ответе за свою жизнь", — говорит звезда, выступившая недавно под псевдонимом VICTORIA.

Виктория Смеюха рассказала, почему на самом деле распалась группа “НеАнгелы“

Исполнительница представила публике свою новую песню, подаренную ей известной украинской певицей Ириной Билык, которая ее очень поддержала в становлении сольной карьеры. А Андрей Данилко помог Смеюхе подобрать подходящий псевдоним.

Напомним, Слава Каминская кардинально сменила имидж и похвасталась яркой прической. Звезда анонсировала выход новой композиции.


Анастасия Березовская, Тудей

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