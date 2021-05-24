На Днепропетровщине разоблачили схему фальсификации результатов тестов на ковид

Стоимость одной справки колебалась до 1 тыс. грн, в зависимости от срочности ее получения.

На Днепропетровщине разоблачили схему фальсификации результатов тестов на ковид
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи фейковых медицинских справок об отсутствии заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений области совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине.

"Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки у «дельцов» колебалась до 1 тыс. грн, в зависимости от срочности ее получения", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, схема существовала с начала года, а ежедневно выдавалось в среднем пять поддельных справок. Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику восьми справок с отрицательными результатами тестов на лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для тестирования.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении. Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделке, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами.

Напомним, ранее в Латвии на границе задержали восьмерых граждан Украины, которые пытались въехать в страну с поддельными тестами на коронавирус COVID-19.

В Киеве также ранее разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Действуй дома".

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