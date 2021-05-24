Руководительницу благотворительного фонда, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полиции

Руководительницу благотворительного фонда "Залог" Наталью Онипко, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полиции.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

Она уточнила, что дело открыли за "самовольное строительство".

"Знаете, чем сегодня занималась президент благотворительного фонда (я)? Нет, не искала новые возможности помочь подопечным. Я была на допросе. На нас снова завели уголовное дело: подозрение о самовольном строительстве. Подозревает нас - сосед. Тот самый, который не хочет дышать одним воздухом с лысыми детьми, тот, что срезал замок, тот, что в 12 ночи наблюдал за пожаром на возвышении за своим забором, тот, который пенсионер МВД ", - написала Онипко.

Как сообщила в комментарии LB.ua Наталья Онипко, ходатайство о возбуждении уголовного дела поступило на электронную почту фонда на следующий день после пожара в марте 2021 года. Однако письмо увидели только в эту пятницу, поскольку оно попало в спам. В письме указывалось, что в связи с возбуждением уголовного дела, фонд должен представить большой перечень документов в правоохранительные органы. Материалы сейчас находятся в прокуратуре. Адвокат фонда готовит ходатайство о закрытии дела.

"Для нашего фонда это не диковинка, ведь это уже второе такое дело, - говорит Наталья Онипко. - Еще перед этим, по представлению соседей, к нам приходила с проверкой Государственная архитектурно-строительная инспекция. Мы ее прошли. Кроме того, у нас была комиссия КГГА по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс, где в основном рассматривают незаконные застройки. Каким образом мы - благотворительный фонд, который на приобретенном нами участке со всеми разрешительными документами, строит дом - туда тоже попали".

Наталья Онипко говорит, что заявление о «самовольном строительстве» подал сосед, проживающий рядом с центром «Дача».

"Это если бы я сидела в своей квартире и писала на своего соседа заявления, мне кажется, что он преступник. Я, улыбаясь, уже собирала все необходимые документы, потому что это не впервые. Но каждый раз это 3 часа моего времени, мне приходится тратить, потому что сосед-пенсионер МВД просто умеет писать заявления, ходатайства и регистрировать дела", - говорит Наталья Онипко.

Президент фонда "Залог" также рассказала о состоянии расследования пожара, который случился в марте этого года. По словам Натальи Онипко, в заявлении о поджоге она указала, что в содеянном подозревает именно соседа. Однако до сих пор его не вызывали на допрос даже в качестве свидетеля, поскольку полиция четыре раза не смогла вручить мужчине повестку. Следствие проводит экспертизы строительных материалов.

Напомним, в марте в Киеве произошел пожар на строительстве центра для онкобольных детей "Дача", где пациенты могли бы находиться вместе с родителями в период реабилитации. Огнем повреждены стены и входные двери, а также от высокой температуры лопнули стекла в окнах.

Онипко рассказала, что подала заявление в полицию. По ее словам, она не может указать на кого-то конкретного, но предполагает, что поджог может быть связан с их конфликтом с соседями: те открыто ей заявляли о нежелании видеть рядом больных детей.