Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все еще не комментируют, что же происходит между ними. Неужели экс-влюбленные снова вместе или они действительно только друзья?! Несмотря на все слухи, ясно точно одно, пара проводит время вместе и даже не старается прятаться.

Известные американские актеры, которые встречались почти 20 лет назад, проводят уже второй отпуск вместе. Если ранее об этом только сплетничали, то теперь у папарацци появились доказательства – фото Джей Ло и Бена Аффлека вместе.

Влюбленные проводят время, отдыхая в особняке известной певицы в Майами, расположенном на берегу океана.

Изначально журналисты засняли парочку на балконе дома. Дженнифер Лопес предстала в кадре в нежно-голубом летнем платье-баллоне на бретельках. Звезда отказалась от макияжа, а волосы убрала назад.

На том же балконе чуть позже появился и Бен Аффлек, одетый в черную футболку и брюки цвета хаки.

Вскоре папарацци удалось запечатлеть парочку вместе, когда они спускались по лестнице дома Джей Ло. Ее красноречивая радостная улыбка говорит о многом. Звезде явно очень радостно проводить время в компании своего бывшего жениха, который вполне может стать ее будущим мужем.

В объятия Бена Аффлека Дженнифер Лопес упала почти сразу же после того, как стало известно о разрыве помолвки с бейсболистом Алексом Родригесом. Напомним, выяснилось, кто стал инициатором завершения их отношений.