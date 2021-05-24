В Запорожье разоблачили фирму, продававшую средства для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения

Дельцы имели официальную лицензию на продажу спецтехники исключительно государственным структурам.

В Запорожье разоблачили фирму, продававшую средства для скрытой
Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали схему несанкционированного сбыта специальной техники для скрытой аудио- и видеозаписи, которую используют правоохранители во время проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Сотрудники спецслужбы установили, что схему организовало руководство коммерческой структуры в Запорожье.

"Дельцы имели официальную лицензию на продажу специальных технических средств негласного получения информации (СТС) исключительно государственным структурам. Однако, вопреки закону, злоумышленники наладили систематическую реализацию спецсредств частным лицам. Заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных и процессуальных действий правоохранители получили образцы спецтехники, которую участники преступной группы незаконно реализовывали «клиентам» через почтовые каналы связи. По результатам проведенных судебных экспертиз выяснилось, что незаконно сбытые злоумышленниками предметы являются СТС.

Во время санкционированного обыска в офисе предприятия сотрудники Службы обнаружили и изъяли: образцы спецтехники, бухгалтерские документы, техническую документацию и другие материалы о незаконной реализации СТС, электронную переписку с заказчиками.

Фото: ssu.gov.ua

Директору, заместителю директора и работнику предприятия-лицензиата, который отвечал за изготовление СТС и документации к ним, сообщается о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в июле 2015 года СБУ изъяла в Киеве чемоданчик для прослушивания ценой в $200 тысяч. Комплекс способен одновременно прослушивать 128 абонентов. Позже выяснилось, что этот комплекс использовали во время Майдана для прослушивания оппозиционных лидеров.

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