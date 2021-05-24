В аварии на канатной дороге в Италии погибли пять членов семьи из Израиля, в том числе двухлетний ребенок

Пятилетний сын с тяжелыми травмами находится в больнице.

В аварии на канатной дороге в Италии погибли пять членов семьи из Израиля, в том числе двухлетний ребенок
Фото: ЕРА/UPG

Пятеро израильтян, в том числе один ребенок, погибли вчера в результате аварии на канатной дороге на севере Италии. Среди погибших пятеро членов одной семьи, в том числе двое родителей, их 2-летний сын, а также бабушка и дедушка жены, которые приехали проведать внучку.

Об этом со ссылкой на МИД Израиля сообщает The Jerusalem Post.

"В результате аварии на канатной дороге над Альпами на севере Италии погибли 14 человек, в том числе пятеро израильтян", - говорится в сообщении.

"Гражданин Израиля - ребенок пяти лет - получил серьезные травмы и сейчас находится на лечении", - добавили в МИД, сообщив, что израильское посольство в Риме помогает доставить тела погибших в Израиль.

В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения в воскресенье на севере Италии примерно с 20-метровой высоты упала одна кабина фуникулера, в которой были по крайней мере 15 человек. Причины происшествия выясняются.

Итальянские власти созвали специальную комиссию для расследования причин аварии, прокуратура открыла расследование.

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