Из-за извержения вулкана Ньирагонго погибли по меньшей мере 15 человек, - Reuters
Число жертв, вероятно, будет расти.
В результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго погибли не менее 15 человек.
Как сообщает Reuters, девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, четверо из них пытались бежать из тюрьмы Мунцензе в Гоме. Еще два человека сгорели заживо.
Издание отмечает, что эта цифра, вероятно, будет значительно возрастать.
Репортер Reuters видел, как два человека погибли в результате первичного извержения в деревне на севере от Гомы, а свидетели говорили о погибших и пропавших родственниках.
Как сообщалось, в Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев.
Мощное извержение вулкана Ньирагонго рядом с большим городом Гома произошло 22 мая. Поток лавы остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома. По данным властей, по меньшей мере пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на Саке-роуд, когда люди эвакуировались из города из-за угрозы лавы.
Ньирагонго - один из самых активных вулканов в мире. Однако неоднократно высказывались предположения, что местные специалисты некорректно оценивают его активность.
Больше всего жертв при извержении Ньирагонго было в 1977 году. Тогда погибли более 600 человек.