Из-за извержения вулкана Ньирагонго погибли по меньшей мере 15 человек, - Reuters

В результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго погибли не менее 15 человек.

Как сообщает Reuters, девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, четверо из них пытались бежать из тюрьмы Мунцензе в Гоме. Еще два человека сгорели заживо.

Издание отмечает, что эта цифра, вероятно, будет значительно возрастать.

Репортер Reuters видел, как два человека погибли в результате первичного извержения в деревне на севере от Гомы, а свидетели говорили о погибших и пропавших родственниках.

Как сообщалось, в Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев.

Мощное извержение вулкана Ньирагонго рядом с большим городом Гома произошло 22 мая. Поток лавы остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома. По данным властей, по меньшей мере пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на Саке-роуд, когда люди эвакуировались из города из-за угрозы лавы.

Ньирагонго - один из самых активных вулканов в мире. Однако неоднократно высказывались предположения, что местные специалисты некорректно оценивают его активность.

Больше всего жертв при извержении Ньирагонго было в 1977 году. Тогда погибли более 600 человек.