В воскресенье в Украине лабораторно подтвердили 1 334 случая ковида - меньше всего с августа
Госпитализированы 1 019 пациентов, 68 больных умерли.
В воскресенье, 23 мая, в Украине зафиксировано 1 334 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 86 детей и 21 медработник. Это самый низкий суточный показатель заболеваемости с 11 августа.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, за сутки выздоровели 6 999 человек, госпитализированы 1019 пациентов, 68 больных коронавирусной болезнью умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 125 случаев;
- Винницкая область - 39 случаев;
- Волынская область - 67 случаев;
- Днепропетровская область - 190 случаев;
- Донецкая область - 42 случая;
- Житомирская область - 48 случаев;
- Закарпатская область - 7 случаев;
- Запорожская область - 54 случая;
- Ивано-Франковская область - 35 случаев;
- Киевская область - 75 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 13 случаев;
- Львовская область - 41 случай;
- Николаевская область - 151 случай;
- Одесская область - 29 случаев;
- Полтавская область - 7 случаев;
- Ровенская область - 46 случаев;
- Сумская область - 33 случая;
- Тернопольская область - 55 случаев;
- Харьковская область - 101 случай;
- Херсонская область - 26 случаев;
- Хмельницкая область - 16 случаев;
- Черкасская область - 69 случаев;
- Черновицкая область - 35 случаев;
- Черниговская область - 26 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии в Украине ковидом заболели 2 183 855 человек, преодолели болезнь 1 957 560 украинцев, 49 436 - умерли.
Напомним, в субботу, 22 мая, в Украине было зафиксировано 2 533 новых случая коронавируса, 89 человек умерли.