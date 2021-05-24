В воскресенье в Украине лабораторно подтвердили 1 334 случая ковида - меньше всего с августа

В воскресенье, 23 мая, в Украине зафиксировано 1 334 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 86 детей и 21 медработник. Это самый низкий суточный показатель заболеваемости с 11 августа.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за сутки выздоровели 6 999 человек, госпитализированы 1019 пациентов, 68 больных коронавирусной болезнью умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 125 случаев;

- 125 случаев; Винницкая область - 39 случаев;

Волынская область - 67 случаев;

Днепропетровская область - 190 случаев;

Донецкая область - 42 случая;

Житомирская область - 48 случаев;

Закарпатская область - 7 случаев;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область - 35 случаев;

Киевская область - 75 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 13 случаев;

Львовская область - 41 случай;

Николаевская область - 151 случай;

Одесская область - 29 случаев;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 46 случаев;

Сумская область - 33 случая;

Тернопольская область - 55 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 69 случаев;

Черновицкая область - 35 случаев;

Черниговская область - 26 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине ковидом заболели 2 183 855 человек, преодолели болезнь 1 957 560 украинцев, 49 436 - умерли.

Напомним, в субботу, 22 мая, в Украине было зафиксировано 2 533 новых случая коронавируса, 89 человек умерли.