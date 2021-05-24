Вследствие ковида умерли еще 13 киевлян

Всего за период пандемии в городе зафиксировали 5 017 летальных случаев от вируса.

Вследствие ковида умерли еще 13 киевлян

В Киеве за субботу, 22 мая, выявили еще 73 больных коронавирусом. Умерли 13 человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели 45 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 25 мужчин в возрасте от 28 до 94 лет. А также 2 девочки 10 и 16 лет и 1 парень 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 19, Деснянском - 13 и в Соломенском районе - 10 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 17 больных коронавирусом, а также 101 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2 771 человек. Всего коронавирус преодолели 144 972 жителя столицы.

"Всего за период пандемии в городе 5 017 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня 204 151", - сообщил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 мая 2021 года, в Украине зафиксировано 2 533 новых случая заболевания COVID-19. Летальных случаев – 89.

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