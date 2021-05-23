Украинских миротворцев в ДР Конго эвакуировали из-за извержения вулкана
Поток лавы от извержения вулкана остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.
В Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев. Сейчас они находятся в дежурном режиме на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.
Фото: facebook.com/yurakulpa
Об этом сообщил 18-й отдельный вертолетный отряд в ДР Конго в Facebook.
"Командование отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/yurakulpa
Фото: facebook.com/yurakulpa
Фото: facebook.com/yurakulpa
22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго рядом с большим городом Гома. Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.
??Activit? volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.
Губернатор Северного Киву генерал-лейтенант Констан Ндима сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на Саке-роуд, когда люди эвакуировались из города под угрозой лавы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Аctualite.
Военный губернатор также сообщил о случаях краж и грабежа магазинов. Сообщалось также о попытке побега из центральной тюрьмы.
По словам губернатора, несколько домов были стерты с лица земли вулканической лавой к северу от города Гома. Утром более 5 тыс. человек, покинувших свои дома накануне, вернулись в Гому из Гисене, Руанда.
Официальный представитель правительства Патрик Муйя объявил о мерах правительства по оказанию гуманитарной помощи жертвам катастрофы.
Ньирагонго - один из самых активных вулканов в мире. Однако неоднократно высказывались предположения, что местные специалисты некорректно оценивают его активность.
Больше всего жертв при извержении Ньирагонго было в 1977 году. Тогда погибли более 600 человек.