Украинских миротворцев в ДР Конго эвакуировали из-за извержения вулкана

Поток лавы от извержения вулкана остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.

В Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев. Сейчас они находятся в дежурном режиме на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.

Фото: facebook.com/yurakulpa

Об этом сообщил 18-й отдельный вертолетный отряд в ДР Конго в Facebook.

"Командование отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/yurakulpa

Фото: facebook.com/yurakulpa

Фото: facebook.com/yurakulpa

22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго рядом с большим городом Гома. Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.

??Activit? volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.

La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne

— MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021

Губернатор Северного Киву генерал-лейтенант Констан Ндима сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на Саке-роуд, когда люди эвакуировались из города под угрозой лавы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Аctualite.

Военный губернатор также сообщил о случаях краж и грабежа магазинов. Сообщалось также о попытке побега из центральной тюрьмы.

По словам губернатора, несколько домов были стерты с лица земли вулканической лавой к северу от города Гома. Утром более 5 тыс. человек, покинувших свои дома накануне, вернулись в Гому из Гисене, Руанда.

Официальный представитель правительства Патрик Муйя объявил о мерах правительства по оказанию гуманитарной помощи жертвам катастрофы.

Ньирагонго - один из самых активных вулканов в мире. Однако неоднократно высказывались предположения, что местные специалисты некорректно оценивают его активность.

Больше всего жертв при извержении Ньирагонго было в 1977 году. Тогда погибли более 600 человек.

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