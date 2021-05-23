В Луцке спасатели сняли 12 человек с застрявшего колеса обозрения (обновлено)

В Луцке завершилась спасательная операция по снятию людей с колеса обозрения, остановившегося во время работы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, в 17:11 чрезвычайники завершили операцию по спасению людей, оказавшихся в ловушке на колесе, которое остановилось во время работы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что 23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация, что в городе Луцке на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо.

На нем застряло 12 человек, из них - 6 детей. Угрозы жизни и здоровью не было.

Для снятия людей с колеса от ГСЧС было привлечено 14 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ДСНС

Фото: ГСЧС

Напомним, в Каменец-Подольском из-за поломки колеса обозрения на высоте нескольких метров над землей застряли семь человек, в частности трое детей в возрасте 8-11 лет.